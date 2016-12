De Luca, Csm chiede un'inchiesta

Anna Scognamiglio, il giudice del tribunale di Napoli indagata nell'inchiesta che ha coinvolto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rischia il trasferimento d'ufficio per incompatibilità. La prima commissione del Csm ha infatti chiesto all'unanimità l'apertura di una pratica a suo carico in merito alla vicenda della sospensione della legge Severino per il presidente della Regione.