De Luca: "Caso oscuro, coinvolto in una provocazione vergognosa"

"Ho ricevuto attestati di stima e solidarietà, anche da tanti avversari politici, dopo la vicenda oscura in cui sono stato coinvolto": così Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania e assessore a Salerno, commenta le dimissioni in seguito all'indagine che lo vede coinvolto. E sottolinea come sia "chiaro a tutti che è stata messa in piedi una provocazione vergognosa".