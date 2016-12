Crollo galleria Napoli, 7 rinvii a giudizio per la morte del 14enne

Sette persone sono state rinviate a giudizio per la morte di Salvatore Giordano, il 14enne deceduto in seguito al crollo di un frontone della galleria Umberto I a Napoli. Si tratta di due ex dirigenti e due tecnici del Comune, due amministratori di condominio e il direttore dei lavori. Le accuse contestate a vario titolo sono di omicidio colposo e disastro colposo.