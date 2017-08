Crollo a Torre Annunziata, sindaco: "La palazzina era messa male"

Non vi erano ordinanze di sgombero per la palazzina crollata a Torre Annunziata. Lo fa sapere il sindaco, Vincenzo Ascione: "Erano state presentate solo due 'Dia' per lavori di manutenzione". Tra i dispersi c'è la famiglia dell'architetto Giacomo Cuccurullo, funzionario dell'Ufficio tecnico del Comune. "Era un palazzo messo male - dice il sindaco -. Mi dispiace che un tecnico del Comune non abbia potuto accorgersi della situazione".