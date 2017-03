Criminalità, Minniti: "Napoli drammaticamente senza controllo"

A Napoli c'è una "componente gangsteristica che agisce sul territorio drammaticamente senza controllo", c'è un "attacco alle libertà del cittadino". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, assicurando il suo impegno per "far capire che è lo Stato che controlla il territorio, in alcune aree il territorio sarà saturato dalla forza e dalla presenza dello Stato".