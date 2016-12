Cpl Concordia, indagato ex deputato

L'ex parlamentare Pd Lorenzo Diana è stato raggiunto da un divieto di dimora nell'inchiesta della Dda di Napoli sulla Cpl Concordia. All'ex componente della Commissione antimafia è stato contestato il reato di abuso di ufficio. Diana, che è stato insignito nel 2008 del Premio Borsellino, è indagato anche per concorso esterno in associazione mafiosa per gli appalti della cooperativa. "Mi sembre di essere a Scherzi a parte", ha affermato.