Corruzione e appalti truccati in favore dei Casalesi: nove arresti

Associazione per delinquere di stampo camorristico, corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio ed altre gravi irregolarità nelle gare di appalto pubblico realizzate anche al fine di agevolare il clan camorristico dei Casalesi. Per questo nove persone, tra funzionari comunali, imprenditori, professionisti e "faccendieri", sono state arrestate tra Napoli e Caserta.