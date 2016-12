Corruzione, droga e passaggio in auto a Gigi D'Alessio: arrestati tre agenti

Tre poliziotti e altre 13 persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato in un'operazione scattata nella notte nel Casertano . I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti , allo spaccio di droga , all' usura , alla truffa , al falso , alla corruzione , alla concussione e all'abuso d'ufficio .

Tra gli episodi più curiosi attribuiti a uno degli agenti coinvolti, in servizio come i colleghi al commissariato di Marcianise, c'è l'utilizzo di un'auto di servizio per accompagnare il noto cantante Gigi D'Alessio, estraneo all'inchiesta, a Napoli per la presentazione di un album. Il reato contestato, per questo fatto, è di peculato. Lo stesso poliziotto sarebbe anche andato a New York in occasione di un concerto di D'Alessio.



Tra le accuse, poi, anche episodi di sesso in commissariato. Durante finti servizi contro la prostituzione, gli agenti avrebbero avuto rapporti con due ragazze sia nelle volanti sia al commissariato. Le giovani avrebbero confermato la tesi agli inquirenti.