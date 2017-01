Comunali Napoli, giovane down fu candidata a sua insaputa

I genitori della ragazza sono andati a Palazzo San Giacomo, sede del Comune, per spiegare l'equivoco: "Federica - come riporta Il Mattino - nella sua vita non era mai andata neanche a votare". "L'impiegato dell'ufficio competente per le pratiche elettorali non si è per nulla meravigliato - racconta Francesca, la madre di Federica - anzi, il problema lo conosceva già molto bene: prima di noi erano arrivati altri sette, otto disabili, pure una ragazza in carrozzella, tutti candidati a loro insaputa".



In ogni caso, i genitori della ragazza intendono presentare denuncia: "Se è vero quello che ci hanno detto a Palazzo San Giacomo ci sarebbe un bel numero di disabili inseriti, senza che ne sapessero nulla, nelle liste elettorali per le Comunali. Se è stara fatta una cosa del genere si tratta di un atto gravissimo".



Per Valeria Valente si tratta "di uno spiacevole malinteso. Vorrei solo ricordare che la procedura di presentazione e identificazione di ogni singola candidatura è molto rigida: richiede la presentazione e la validazione di numerosi documenti, pena l'esclusione della lista dalla tornata elettorale".