Code al Tribunale Napoli per il metal detector: feriti due agenti

20:20 - Tensione a Palazzo di Giustizia a Napoli per i disagi provocati dalle nuove disposizioni in materia di sicurezza che rallentano l'accesso al Tribunale. Un gruppo di avvocati ha prima bloccato via Grimaldi, presso uno dei tre accessi al Palazzo di Giustizia, poi ha tentato di sfondare il varco d'ingresso protetto da una vetrata che si è infranta. Due agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti e sono stati medicati in ospedale.

Dopo gli incidenti il procuratore generale della Repubblica di Napoli, facente funzioni, Francesco Mastrominico, ha dato disposizione, per motivi di ordine pubblico di consentire l'accesso agli avvocati con la sola esibizione del tesserino e non passando per i metal detector.



La situazione appare più grave rispetto alla pur critica giornata di lunedìieri, quando già si erano registrate lunghissime file agli ingressi, in quanto il martedì, come il giovedì sono i giorni in cui sono fissate le udienze civili.



A quanto si è appreso due avvocati che hanno partecipato all'"assalto" sono stati identificati dalla polizia penitenziaria ed è probabile che saranno denunciati nelle prossime ore.