Cercò di sventare una rapina a Napoli: Medaglia d'Oro all'ucraino ucciso

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito la Medaglia d'Oro al Valor Civile alla memoria di Anatoly Korol . Il muratore ucraino, 38enne, morì da eroe tentando di sventare una rapina, il 29 agosto, in un supermercato a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. La proposta di conferimento è stata fatta dal ministro dell'Interno, Angelino Alfano.

Il Presidente della Repubblica Mattarella consegnerà l'onorificenza ai familiari di Anatoly Korol venerdì 2 ottobre al Quirinale. Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa del Quirinale.



Scritta offensiva sul muro di una chiesa - Una scritta sulle mura della chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna ha però gettato un'ombra sull'iniziativa e turbato la comunità locale. ''Ucraina in fiamme'', la scritta ancora visibile su un muro laterale della chiesa, poco lontano dal quale, nei giorni scorsi, un'altra scritta era comparsa contro l'eroe: ''Ucraino di m...''.



''Risalgono ad alcuni giorni fa - ha spiegato il sindaco - quella contro Anatoliy abbiamo subito provveduto a farla cancellare, l'altra non era stata notata. Sara' cancellata anche quella. Ma la nostra comunità è vicina ai Korol, e le scritte sono sicuramente frutto di qualche bullo, di qualche stupido che pensava di dimostrare chissa' cosa''.



Diverso il parere di molti cittadini, i quali pensano che le scritte siano state apposte dai ''fan'' dei due malviventi arrestati per la rapina e l'omicidio.