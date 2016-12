Casoria, 10 arresti per droga

I carabinieri di Casoria, nel Napoletano, hanno arrestato dieci persone per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono ritenuti tutti appartenenti al gruppo camorristico dei "Ferone", operante per il controllo degli affari illeciti a Casavatore, nell'hinterland a Nord della città partenopea.