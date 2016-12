Caso De Luca: via alle indagini sulla Scognamiglio, già trasferita

Il procuratore generale della Cassazione, Pasquale Ciccolo, ha avviato accertamenti preliminari sul giudice Anna Scognamiglio, finita al centro dell'inchiesta, che ha coinvolto il governatore della Campania Vincenzo De Luca , per presunta corruzione . Per la Scognamiglio il presidente del tribunale di Napoli Ettore Ferrara ha comunque già disposto il trasferimento ad altra sezione.

Da parte sua, il comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura "ha disposto l'apertura di una pratica per incompatibilità ambientale e funzioni a carico del giudice", come annunciato dal vicepresidente Giovanni Legnini. "Come è accaduto per il caso Palermo - ha precisato Legnini - saremo velocissimi, nei limiti che ci consentono le norme in vigore". La Prima commissione del Csm, titolare della pratica, ha definito per la vicenda "un calendario molto stringente".