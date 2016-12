Pensava di poterla fare franca grazie alla divisa. Un vigile urbano arrivava con l'auto di servizio in un supermercato di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, entrava nel negozio in orario di servizio, arraffava salumi e formaggi e li nascondeva sotto la giacca. L'uomo è stato sorpreso dalle telecamere, indagato per furto aggravato e sottoposto all'obbligo di firma.