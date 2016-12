Caserta, uccide a coltellate la compagna e poi si costituisce

Ha ucciso la compagna e poi si è costituito alla stazione dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere ( Caserta ) con il coltello ancora insanguinato . Nicola Piscitelli, 55enne di Arienzo, è in stato di fermo . Il corpo della vittima, Rosaria Lentini, catanese di 59 anni, è stato trovato all'interno di un sacco a pelo in un luogo segnalato dall'uomo.

Donna uccisa nel Casertano, 12 coltellate alla schiena 1 di 10 LaPresse LaPresse Donna uccisa nel Casertano, 12 coltellate alla schiena Rosaria Lentini, catanese 59enne, è stata accoltellata 12 volte alla schiena dal compagno e abbandonata in un sacco presso la Cava Tifatina situata nel comune di San Prisco, in provincia di Caserta. L'uomo, Nicola Piscitelli, 55enne di Arienzo, si è poi costituito presso la stazione dei carabinieri di Santa Maria Capua Venere. 2 di 10 LaPresse LaPresse Donna uccisa nel Casertano, 12 coltellate alla schiena Rosaria Lentini, catanese 59enne, è stata accoltellata 12 volte alla schiena dal compagno e abbandonata in un sacco presso la Cava Tifatina situata nel comune di San Prisco, in provincia di Caserta. L'uomo, Nicola Piscitelli, 55enne di Arienzo, si è poi costituito presso la stazione dei carabinieri di Santa Maria Capua Venere. 3 di 10 LaPresse LaPresse Donna uccisa nel Casertano, 12 coltellate alla schiena Rosaria Lentini, catanese 59enne, è stata accoltellata 12 volte alla schiena dal compagno e abbandonata in un sacco presso la Cava Tifatina situata nel comune di San Prisco, in provincia di Caserta. L'uomo, Nicola Piscitelli, 55enne di Arienzo, si è poi costituito presso la stazione dei carabinieri di Santa Maria Capua Venere. 4 di 10 LaPresse LaPresse Donna uccisa nel Casertano, 12 coltellate alla schiena Rosaria Lentini, catanese 59enne, è stata accoltellata 12 volte alla schiena dal compagno e abbandonata in un sacco presso la Cava Tifatina situata nel comune di San Prisco, in provincia di Caserta. L'uomo, Nicola Piscitelli, 55enne di Arienzo, si è poi costituito presso la stazione dei carabinieri di Santa Maria Capua Venere. 5 di 10 LaPresse LaPresse Donna uccisa nel Casertano, 12 coltellate alla schiena Rosaria Lentini, catanese 59enne, è stata accoltellata 12 volte alla schiena dal compagno e abbandonata in un sacco presso la Cava Tifatina situata nel comune di San Prisco, in provincia di Caserta. L'uomo, Nicola Piscitelli, 55enne di Arienzo, si è poi costituito presso la stazione dei carabinieri di Santa Maria Capua Venere. 6 di 10 LaPresse LaPresse Donna uccisa nel Casertano, 12 coltellate alla schiena Rosaria Lentini, catanese 59enne, è stata accoltellata 12 volte alla schiena dal compagno e abbandonata in un sacco presso la Cava Tifatina situata nel comune di San Prisco, in provincia di Caserta. L'uomo, Nicola Piscitelli, 55enne di Arienzo, si è poi costituito presso la stazione dei carabinieri di Santa Maria Capua Venere. 7 di 10 LaPresse LaPresse Donna uccisa nel Casertano, 12 coltellate alla schiena Rosaria Lentini, catanese 59enne, è stata accoltellata 12 volte alla schiena dal compagno e abbandonata in un sacco presso la Cava Tifatina situata nel comune di San Prisco, in provincia di Caserta. L'uomo, Nicola Piscitelli, 55enne di Arienzo, si è poi costituito presso la stazione dei carabinieri di Santa Maria Capua Venere. 8 di 10 LaPresse LaPresse Donna uccisa nel Casertano, 12 coltellate alla schiena Rosaria Lentini, catanese 59enne, è stata accoltellata 12 volte alla schiena dal compagno e abbandonata in un sacco presso la Cava Tifatina situata nel comune di San Prisco, in provincia di Caserta. L'uomo, Nicola Piscitelli, 55enne di Arienzo, si è poi costituito presso la stazione dei carabinieri di Santa Maria Capua Venere. 9 di 10 LaPresse LaPresse Donna uccisa nel Casertano, 12 coltellate alla schiena Rosaria Lentini, catanese 59enne, è stata accoltellata 12 volte alla schiena dal compagno e abbandonata in un sacco presso la Cava Tifatina situata nel comune di San Prisco, in provincia di Caserta. L'uomo, Nicola Piscitelli, 55enne di Arienzo, si è poi costituito presso la stazione dei carabinieri di Santa Maria Capua Venere. 10 di 10 LaPresse LaPresse Donna uccisa nel Casertano, 12 coltellate alla schiena Rosaria Lentini, catanese 59enne, è stata accoltellata 12 volte alla schiena dal compagno e abbandonata in un sacco presso la Cava Tifatina situata nel comune di San Prisco, in provincia di Caserta. L'uomo, Nicola Piscitelli, 55enne di Arienzo, si è poi costituito presso la stazione dei carabinieri di Santa Maria Capua Venere. leggi dopo slideshow ingrandisci

Dodici coltellate alla schiena - L'omicidio è avvenuto intorno alle 6.30. L'uomo ha ucciso la compagna colpendola ben 12 volte alla schiena poi, in evidente stato di agitazione, si è presentato dai carabinieri confessando di aver assassinato la donna al termine di una lite. Grazie alle sue indicazioni, i militari hanno rinvenuto il corpo della 59enne ormai senza vita nella zona della Cava Tifatina, nel comune di San Prisco. L'uomo è in stato di fermo.



La coppia viveva in camper - Rosaria Lentini e il compagno vivevano in camper e si erano accampati nei pressi della cava, in un luogo isolato; dormivano nei sacchi a pelo, all'aperto. La coppia si spostava abitualmente, infatti nella zona nessuno li conosceva.