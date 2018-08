Caserta, tocca palo della luce: 25enne muore fulminato

A Santa Maria Capua Vetere ( Caserta ) un ragazzo di 25 anni, Giovanni Cepparulo, è morto fulminato dopo aver toccato un circuito elettrico che, probabilmente, fuoriusciva da un palo all'interno del parco in cui voleva entrare in compagnia della fidanzata. Il giovane stava scavalcando il cancello perché la ragazza non aveva le chiavi. A quel punto, dopo essere venuto inavvertitamente a contatto con il palo, è rimasto fulminato morendo sul colpo.

Con il passare delle ore i poliziotti stanno ricostruendo i contorni di quella che assomiglia sempre di più a un'incredibile tragedia: è emerso che il giovane era in compagnia della fidanzata, ed insieme erano giunti in via Della Valle, davanti al cancello di ingresso del parco dove abita la ragazza. Quest'ultima non voleva bussare per non svegliare i genitori, essendo notte fonda. Così il 25enne ha scavalcato toccando un lampioncino che era nel parco, a fianco al cancello ed è rimasto fulminato morendo sul colpo, davanti agli occhi della fidanzata, che avrebbe dovuto sposare il mese prossimo.