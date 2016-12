Caserta, si finge esperto d'arte e ruba quadro: opera recuperata

"Donna in verde" è il titolo del quadro di Domenico Cantatore, famoso pittore pugliese della prima metà degli anni 90, che è stato ritrovato dai militari del nucleo di polizia tributaria di Caserta nel corso di una perquisizione presso l'abitazione di un 47enne esperto di opere d'arte residente a Marano di Napoli. Quest'ultimo, spacciandosi per un incaricato del Moma di New York, si è impossessato del quadro di proprietà di una signora casertana