Caserta, roghi vicino ai binari: treni in ritardo sulla Roma-Napoli

Da diverse ore la circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Roma-Napoli è rallentata, in direzione della Capitale, per un incendio vicino ai binari all'altezza di Vairano, nel Casertano. Lo rende noto l'ufficio stampa di Fs. Si sono accumulati ritardi fino a 60 minuti per i treni in viaggio. In corso l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Rete ferroviaria italiana.