Caserta, rapina in casa Zinzi: fermo per la colf kirghisa, era la basista

Sarebbero ad un punto di svolta le indagini sulla rapina avvenuta in casa di Mara Zinzi, figlia dell'ex presidente della provincia di Caserta: è scattato il fermo per la colf di origine kirghisa (ex Urss), che secondo gli inquirenti avrebbe fatto da basista per i banditi. I due, forse lituani, sono entrati in casa della vittima, l'hanno legata e colpita gravemente davanti agli occhi della figlia di tre anni. La donna è ancora in ospedale.