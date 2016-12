Caserta, neonata di poche ore abbandonata sul marciapiede

Una neonata di poche ore è stata abbandonata a Villa Literno, nel Casertano. La piccola è stata lasciata sul marciapiede ed avvolta in una coperta e per fortuna è stata notata da un 50enne, titolare di un negozio di frutta e verdura, che ha immediatamente informato i carabinieri. I militari hanno prelevato la neonata, di carnagione chiara, con il cordone ombelicale legato con laccio di scarpe. La piccola è in buono stato di salute.