Caserta, neonata abbandonata in strada: tratta in salvo dagli agenti

12:59 - Una bimba nata da poche ore è stata abbandonata sulla strada provinciale che collega Villa Literno e Castel Volturno, in provincia di Caserta. La piccola, avvolta in una coperta e adagiata nei pressi di un bidone dell'immondizia, è stata notata da uno spazzino che ha chiamato la polizia. Provvidenziale l'intervento degli agenti che hanno praticato alla neonata le manovre di rianimazione. Ora è in buone condizioni anche se sotto peso.

"La chiameremo probabilmente Emanuela - spiega il direttore sanitario della clinica Vincenzo Schiavone - visto che l'operatore ecologico si chiamava Emanuele e anche il nostro infermiere cui è stata consegnata dalla polizia".



Nella clinica è ricoverata anche un'altra bimba nata prematura - pesa appena 500 grammi - abbandonata dalla madre, un'italiana, poco dopo il parto. La donna, che non avrebbe problemi economici, ha sfruttato la facoltà che le dà la legge e non rischia quindi alcuna denuncia. "Abbiamo informato il tribunale dei minori per entrambe le situazioni - spiega Schiavone - a Castel Volturno purtroppo registriamo un alto tasso, tra i maggiori d'Italia, di neonati abbandonati".



L'abbandono ripreso da una telecamera - Una telecamera di sorveglianza, presente nella zona, ha registrato gli attimi dell'abbandono della piccola. Nelle immagini si vede una persona con un sacchetto bianco, all'interno del quale c'era la neonata.