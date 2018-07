Caserta, migrante denuncia: ferito con pistola ad aria compressa

Un migrante originario della Guinea, ospite in un centro di accoglienza di San Cipriano d'Aversa (Caserta), sarebbe stato colpito in pieno volto con una pistola ad aria compressa. Il fatto si sarebbe verificato giovedì sera in pieno centro. Il giovane richiedente asilo, che ha riportato una ferita superficiale guaribile in pochi giorni, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri.