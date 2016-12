Caserta, lavoratore si incatena ai cancelli della Whirlpool di Carinaro

Non si fermano le proteste dei lavoratori davanti allo stabilimento della Whirlpool di Carinaro (Caserta), uno dei più colpiti dal piano industriale della società . Dopo le manifestazioni delle scorse settimane e gli appelli contro la chiusura , un dipendente si è incatenato ai cancelli della ex Indesit mentre i suoi colleghi hanno bloccato gli accessi all'area industriale. Il 22 maggio sciopero di tutte le categorie industriali della provincia.

I lavoratori non sembrano dunque dare molto credito agli spiragli annunciati dopo il vertice al ministero dello Sviluppo economico di martedi. "Si è segnato un passo avanti nel dialogo tra le parti - aveva detto l'amministratore delegato per l'Italia di Whirlpool, Davide Castiglioni -. L'azienda, pur confermando i contenuti del piano industriale, ha ribadito la propria intenzione a non procedere con licenziamenti unilaterali fino al 2018, dando inoltre disponibilità a ricercare progetti e attività che creino occupazione, con particolare riferimento alle regioni Campania e Piemonte". Una nuova riunione in sede ministeriale è stata convocata per mercoledì 20 alle ore 12.