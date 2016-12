Caserta, infiltrazioni camorra: arrestato ex sindaco di Grazzanise

I carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, hanno arrestato otto persone (sei in carcere e due ai domiciliari) accusate tra le altre cose di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni. Tra i coinvolti ci sono l'ex sindaco di Grazzanise (Caserta) e alcuni imprenditori casertani.