Caserta, falsi appalti: arrestati due ex amministratori comunali

Operazione dei carabinieri di Caserta nell'ambito di un'inchiesta su falsi appalti. In manette sette persone tra cui anche due ex amministratori comunali della città. Questi sono accusati di aver favorito, dietro compenso di denaro e altre utilità, l'aggiudicazione di una gara d'appalto per la gestione del servizio di trasporto disabili, alla ditta riconducibile a un imprenditore collegato al clan "Belforte" di Marcianise di Caserta.