Una bimba di 3 anni è stata ferita da un colpo di pistola alla mano sinistra mentre si trovava con i propri genitori in un'auto in transito, nei pressi del cimitero di Capua , nel Casertano . E' successo alle 4 di domenica notte. La piccola, precisano i carabinieri, non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno fermato un 32enne : è accusato di tentato omicidio. Sarebbe stato lui a sparare da una Fiat Panda di colore rosso, allontanatasi subito.



I carabinieri di Caserta hanno interrogato a lungo i genitori della bambina, sul cui passato sono in corso accertamenti, per chiarire cosa ci facessero a quell'ora e in quel luogo. Tutta da chiarire anche la dinamica, così come i dettagli del racconto. Secondo gli inquirenti è probabile che il colpo di pistola non sia stato sparato a caso ma con la volontà di colpire un bersaglio che certamente non era la bimba, seduta sui sedili posteriori. La piccola è stata sottoposta a un'operazione per l'estrazione del proiettile dalla mano.



Il 32enne finito in manette, Biagio Capasso di Bellona (Caserta), è stato fermato in serata. Le indagini proseguono ora per verificare se Capasso abbia agito da solo o se invece ci fossero complici.