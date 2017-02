Caserta: avvolto dalle fiamme del camino, muore bimbo di 5 anni

Un bimbo di poco più di 5 anni, di Orta di Atella (Caserta), è morto all'ospedale Cardarelli di Napoli per ustioni sull'80% del corpo, riportate in seguito a un incidente avvenuto in casa. I carabinieri hanno accertato che il piccolo stava giocando vicino al camino acceso quando è stato avvolto dal fuoco per un ritorno di fiamma. Il bimbo aveva addosso un maglioncino di pile e questo ha facilitato la propagazione delle fiamme.