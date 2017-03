Caserta, assenteismo nel Museo archeologico di Succivo: tredici indagati

​Non registravano la presenza sul posto di lavoro nel Museo archeologico atellano di Succivo , in provincia di Caserta. I dipendenti lasciavano gli uffici per ore e, malgrado risultassero in malattia, trascorrevano la giornata a giocare nei centri scommesse: ecco quanto hanno scoperto i carabinieri di Marcianise , che oggi hanno mandato agli arresti domiciliari due impiegati del Museo. Sono tredici invece le persone indagate, tra i quali anche i dirigenti.

Il gip del Tribunale di Napoli, che contesta i reati di falsa attestazione della presenza in servizio e di truffa ai danni di un ente pubblico, ha definito la vicenda "sconcertante e sconfortante" perché è emerso non solo il malcostume ma anche la piena consapevolezza dei dirigenti che, sempre secondo l'inchiesta, avrebbero permesso ai dipendenti di allontanarsi.



Le indagini sono iniziate nel 2006 e non finisce qui, perchè altri lavoratori inviavano certificati di malattia e, invece di stare a casa, si impegnavano in un secondo lavoro. I dipendenti sono stati intercettati telefonicamente e seguiti, fino quando ad incastrarli sono state le immagini delle telecamere.