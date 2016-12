Caserta, 53enne uccisa davanti alla figlia: arrestato un 22enne

12:01 - Una 53enne, Annamaria Sales, è stata uccisa con un colpo di pistola al torace nella sua abitazione a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Alla tragedia ha assistito la figlia 21enne della vittima. Per l'omicidio è stato fermato il 22enne Niko Merola, che l'avrebbe uccisa perché riteneva che la donna sapesse qualcosa sulla tragica fine di sua madre, trovata senza vita nel 2013 con il cranio fracassato.

La madre del 22enne si chiamava Antonietta Fieri e venne trovata morta, la sera del 3 settembre del 2013, nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria Capua Vetere, in una zona solitamente frequentata da prostitute.



Lunedì sera, intorno alle 23, Niko Merola si è presentato davanti all'abitazione della Sales, al piano rialzato di via Giannotti, forse in uno stato di alterazione provocato dall'assunzione di alcol o droga, per chiedere lumi sulla morte della madre. La donna lo ha respinto non aprendogli la porta di casa.



Intorno alle 2:30 il giovane è tornato, ha bussato alla porta ma neppure questa volta la donna ha aperto. A questo punto Merola le ha chiesto se almeno gli facesse accendere una sigaretta dalla finestra. La donna si è affacciata e la discussione è ripresa per poi sfociare in una lite al culmine della quale Niko Merola ha estratto una pistola 7.65 e ha sparato un solo colpo, che ha colpito la donna al torace, uccidendola davanti alla figlia, Carmen Capasso.



"Ora anche tu sei senza madre" - Prima di fuggire si è rivolto alla giovane e le ha detto: "Io non ho mia madre e ora anche tu sei senza madre". Il giovane si è poi allontanato e si rifugiato a casa del padre, con il quale non convive. L'uomo ha avvertito i carabinieri che, insieme agli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere e della squadra mobile della Questura di Caserta, l'hanno fermato con l'accusa di omicidio e porto abusivo d'arma da fuoco.