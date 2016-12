Caserta, 25enne travolto e ucciso: stava soccorrendo un automobilista

Un 25enne, Giovanni Cappabianca, di San Tammaro (Caserta), è morto e il fratello è rimasto ferito gravemente in un incidente sull'Asse mediano, superstrada che collega le province di Napoli e Caserta. I due si erano fermati sul ciglio della strada per soccorrere un'auto rimasta in panne, quando un'altra vettura li ha travolti. L'uomo alla guida è stato fermato dalla Polstrada per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici.