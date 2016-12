Caserta, 25enne senza biglietto ferisce con un coltello il capotreno

"Se non ha il biglietto, deve scendere!" e in risposta il passeggero lo aggredisce con un coltello ferendolo ad una gamba. E' successo ieri ad un ferroviere di 47 anni in servizio sul treno 7880 EAV (Ente Autonomo Volturno) lungo la tratta Napoli-Piedimonte Matera. L'aggressore, un giovane di 25 anni, si è dato alla fuga, ma è stato subito raggiunto e bloccato dalle forze dell'ordine.