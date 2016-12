Caserta, 24enne muore al rave party: due fermi per omicidio volontario

Il rave party si teneva presso l'aria aperta dell'Old River in località Sopra Mulino a Castel Morrone. Vi hanno preso parte centinaia di giovani, provenienti da tutta la Campania.



Antonio Franzese aveva 24 anni ed era residente a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Altri due ragazzi hanno riportato ferite di arma da taglio e sono ricoverati in ospedale.