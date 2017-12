Un 14enne è stato colpito alla testa da un proiettile a Parete in provincia di Caserta. Le condizioni del minore sono molto gravi. L'adolescente era seduto su una panchina con alcuni amici vicino a un bar in via Vittorio Emanuele, sul corso principale della cittadina, quando un colpo lo ha raggiunto al capo. Secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine il proiettile sarebbe stato esploso da un balcone.

In un primo momento il 14enne L.P., soccorso dalle ambulanze, è stato portato in ospedale ad Aversa, per poi essere trasferito nel reparto di neurochirurgia di Caserta. Il proiettile ha provocato un foro sopra l'orecchio: erano presenti i segni di entrata ma non di uscita, ed è stato estratto dai chirurghi. Non è la prima volta che si verificano episodi simili nel Casertano. Nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno 2008 a Trentola Ducente, paese confinante con Parete, un bambino di 10 anni era stato ferito gravemente da un proiettile vagante.