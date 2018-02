Casalesi, boss Zagaria: "Sono depresso, il 41bis è troppo duro"

Gli avvocati del boss del clan dei Casalesi, Michele Zagaria, hanno inviato ai giudici una relazione con consulenza medica e diagnosi di forte stato depressivo. Colpa del 41bis che, per Zagaria, detenuto a Milano-Opera, "è davvero troppo duro". Angelo Raucci, suo legale insieme con Andrea Imperato, sottolinea che "per protesta Zagaria ha revocato me e il collega per alcuni procedimenti nei quali ha deciso di non difendersi più".