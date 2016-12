5 maggio 2015 Carabiniere uccide moglie e figlio

Napoli, poi si toglie la vita Ancora ignoti i motivi del gesto. Il fatto è avvenuto la scorsa notte nei pressi di piazza Dante. La famiglia era conosciuta in zona e molto stimata. A scoprire i cadaveri è stato un parente

23:05 - Tragedia familiare a Napoli, dove un carabiniere di 43 anni ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio di 11 anni. L'uomo poi si è tolto la vita. Il fatto è avvenuto la scorsa notte a vico Bagnara, nei pressi di piazza Dante, nel centro storico. A scoprire i cadaveri è stato un parente delle vittime. Al momento non si conoscono i motivi della tragedia. L'uomo, maresciallo dei carabinieri, non era in servizio in un reparto operativo.

Carabiniere uccide moglie e figlia e si suicida di Manuela Maddaloni

La tragedia è avvenuta dunque di notte. I tre cadaveri, infatti, sono stati trovati in pigiama. La donna era nella camera matrimoniale, quello del ragazzino e del carabiniere nella stanza del ragazzino. La scoperta è stata fatta da un familiare che ha tentato di mettersi in contatto con la famiglia del carabiniere. Giunto sul posto e, avendo una copia delle chiavi, ha aperto la porta trovando i tre corpi.



Per gli investigatori il carabiniere, un sottufficiale di 43 anni in servizio alla Legione, ha ucciso dapprima la moglie poi il figlio di undici anni. Gli investigatori ora stanno sentendo alcune persone dello stabile per accertare se abbiano avvertito la scorsa notte rumori sospetti. L'ora esatta del decesso potrà essere stabilita solo al termine dell'esame medico legale.