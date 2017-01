Capodanno Napoli, due feriti lievi colpiti da proiettili vaganti

Due persone sono rimaste ferite in modo non grave in due episodi a Napoli durante i festeggiamenti per il Capodanno. Nel centro città un uomo che era alla guida di un camion è stato colpito di striscio al collo da un proiettile di rimbalzo. A Ponticelli, in periferia, una donna affacciata al balcone è stata raggiunta a una gamba da un colpo di pistola: guarirà in pochi giorni.