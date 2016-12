Campania, garante dell'Infanzia: "A Napoli vi sono zone dove l'incesto è normalità"

"Abbiamo testimonianze dirette e indirette, che ci sono intere zone, in ,quartieri molto critici, in cui l'abuso sessuale, l'incesto, è elevato a normalità". A dirlo è il garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Campania, Cesare Romano. Tra i quartieri a rischio, Salicelle ad Afragola, Madonnelle ad Acerra, Caivano e alcune zone di Napoli. Per il garante "il fenomeno è abbastanza consistente, è trasversale e sommerso".