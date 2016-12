Campania, De Luca: solo chiacchiere

"Ho la sensazione che alla fine di questa montagna di polemiche e avventure giornalistiche avremo solo una montagna di chiacchiere o invece qualcosa di preoccupante: un tentativo di pressione o ricatto nei confronti della Regione". Così Vincenzo De Luca commenta gli ultimi sviluppi della sua vicenda legata all'inchiesta su di lui per concussione per induzione. "In un caso e nell'altro - precisa - io e la Regione Campania siamo parte lesa".