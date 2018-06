Campania, controllori dei bus obbligati a emettere 3 multe al giorno: "Altrimenti li eliminiamo"

De Gregorio sottolinea che da inizio anno gli addetti ai lavori hanno emesso solo 100 verbali ma "ora hanno un obiettivo indicato dall'azienda, tre verbali al giorno altrimenti aboliamo la controlleria e risparmiamo 2 milioni di euro l'anno". La decisione del presidente dell'Eav nasce dalla visione dei dati forniti dal Consorzio unico Campania: il 33% dei fruitori degli autobus non paga il biglietto. Dovrebbero quindi essere erogate altrettante multe.



L'ordine di servizio ha subito trovato l'opposizione di una sigla sindacale, ma il presidente non intende metterlo in discussione e tira dritto: "Se qualche sindacato difende il diritto a far finta di lavorare ne risponderà all'opinione pubblica".