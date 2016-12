Camorra, preso nel Casertano dalla polizia boss scissionista

La polizia ha arrestato il reggente del clan scissionista dei Marino, Roberto Manganiello, 34 anni, ricercato, tra l'altro, per un duplice omicidio nel 2004 che diede il via alla prima faida di Scampia. Manganiello, tra i cento latitanti di massima pericolosità, si nascondeva in un'abitazione di Orta d'Atella (Caserta). Stava vedendo la partita del Napoli quando è stato preso. Gli agenti si sono vestiti da pony express per consegnare una pizza.