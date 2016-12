10:54 - Il killer dei Casalesi Giuseppe Setola è stato trasferito in località protetta: lo ha ammesso lo stesso boss, durante il processo a Santa Maria Capua Vetere per l'omicidio dell'imprenditore Domenico Noviello. Collegato in video-conferenza, Setola ha confermato la nomina dell'avvocato Rachele Merola, legale di numerosi pentiti. All'ultima udienza di pochi giorni fa Setola era ancora nel carcere di Milano-Opera.