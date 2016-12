Camorra, il killer dei Casalesi Giuseppe Setola: "Non collaboro più con la giustizia"

Nuovo colpo di scena nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dove il killer dei Casalesi, Giuseppe Setola, ha dichiarato di non voler più collaborare con la giustizia. Il boss ha rilasciato le dichiarazioni spontanee durante un'udienza del processo per il duplice omicidio Pecchia-Orabona. Setola ha revocato il mandato all'avvocato Rachele Merola, iscritta nel registro della Dda per i difensori dei pentiti, e ha nominato un altro legale.