Camorra, gip archivia inchiesta su ex presidente Pd campano Graziano

Cade definitivamente l'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti del consigliere regionale della Campania Stefano Graziano. Il gip del tribunale di Napoli ha infatti accolto la richiesta della Dda e ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico dell'ex presidente del Pd campano. In una nota Graziano ha espresso "la propria gratitudine ai magistrati per la celerità".