Camorra e Serie B, Izzo: "Mai pensato di truccare una partita"

Il difensore del Genoa e della nazionale Armando Izzo commenta al sito "Iamnaples.it" l'inchiesta della Procura di Napoli che lo vede indagato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per aver truccato due partite dell'Avellino nel campionato 2013/2014. "Apprendo dai giornali notizie che mi vedono coinvolto in vicende a me assolutamente estranee - scrive -. Sono un calciatore e non ho mai neanche pensato di truccare una partita".