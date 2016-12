Camorra, Cosentino condannato a 9 anni per concorso esterno

Nicola Cosentino, ex sottosegretario del Pdl, è stato condannato a nove anni di carcere e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per concorso esterno in associazione camorristica. Lo ha deciso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere. "E' una sentenza che non mi convince, la valuteremo", ha commentato l'avvocato Agostino De Caro, uno dei difensori di Cosentino. L'ex deputato non era presente in aula al momento della lettura della sentenza.