Camorra, controllavano le slot machines: 5 arresti nel Casertano

I carabinieri del Ros e la Polizia di Stato stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nel confronti di cinque persone (quattro in carcere e una ai domiciliari), imprenditori e commercianti legati all'ex boss del clan dei Casalesi Michele Zagaria, che imponevano le slot machines in alcuni comuni del Casertano. Eseguito anche un sequestro di beni per un milione di euro.