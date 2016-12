Camorra, boss fissato col Grande Fratello: una casa che copia il set

11:49 - Altro che Scarface, il Grande Fratello guadagna fan anche fra i boss della camorra. Alcuni dei quali proprio fissati. E' il caso di Vincenzo Lo Russo, detto o'signore, uno dei discendenti della dinastia di Giuseppe Lo Russo (boss dei cosiddetti capitoni, al momento detenuto). Una vera e propria mania quella di Lo Russo, che, a detta del pentito di camorra Antonio Occurso, si sarebbe fatto costruire una copia esatta della famosa "casa" del reality show a Miano, quartiere alla periferia nord di Napoli.

"Se l'è fatta fare tipo quella del grande fratello, con la piscina all'esterno, la palestra all'interno, il ring per gli incontri di boxe. A Miano lo sanno tutti". Occurso non lo rivela al confessionale della "casa" ma agli inquirenti.



Ex pusher e boss del cosiddetto clan dei girati di Secondigliano, ora è diventato collaboratore di giustizia. E non esita a raccontare abitudini e manie della vita privata di Lo Russo.



Dal racconto emerge una cura maniacale per i dettagli, perché ogni ambiente e ogni pezzo di arredamento doveva riprodurre esattamente la residenza dei "gieffini": bagni non in vista, la palestra, gli specchi e la vasca centrale, in posizione defilata e lontana dagli sguardi indiscreti. Una copia identica del set del reality che da 15 anni appassiona proprio tutti gli italiani.