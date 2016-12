Camorra, arrestato il boss Ferrara assediato nel suo bunker

Blitz con oltre 150 carabinieri di Napoli a Villaricca contro il clan di camorra Ferrara . I militari hanno circondato la roccaforte della cosca e arrestato il boss, Domenico Ferrara. Il suo nome era venuto alla ribalta tre anni fa dopo il sequestro di oltre un centinaio di telefonini cellulari che, secondo gli investigatori, servivano per il televoto a favore della figlia che partecipava ad uno show televisivo .

L'operazione dei militari si è concentrata in particolare intorno alla roccaforte del clan che è una sorta di casa-bunker e si trova nel parco "Mondo nuovo" di Villaricca. Oltre a Domenico Ferrara, conosciuto come "Mimi' 'o muccuso", sono finiti in manette due suoi luogotenenti, Vittorio Amato e Rocco Ruocco, e altre quattro persone.