Camorra, arrestati 8 uomini del clan Puca: volevano uccidere un carabiniere

I carabinieri di Castello di Cisterna (Napoli) hanno arrestato otto persone ritenute capi ed elementi di spicco del clan camorristico Puca attivo a Sant'Antimo e nei Comuni limitrofi. Nel corso delle indagini, i militari dell'Arma hanno anche sventato il piano per uccidere un carabiniere che partecipava alle indagini, agguato ideato per far cessare la pressione investigativa di militari e magistrati.