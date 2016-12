Calcio e Fisco, il Milan si difende: "Vicenda infondata, sarà archiviata"

Il comunicato diffuso dal Milan porta la firma dei legali Niccolò Ghedini e Leandro Cantamessa.



De Laurentiis: "E' tutta fuffa" - Sulla vicenda si è espresso anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Sono super tranquillo, è tutta fuffa". Rispondendo alle domande dei cronisti a margine della presentazione di un film a Roma, ha commentato: "E' una notizia non commentabile, è una storia vecchia". E ha concluso, con una punta di ironia: "Comunque sono anche cose che inventate voi giornalisti".



Moggi: "Mai eluso norme" - Si difende anche Alessandro Moggi, anch'egli indagato: "Non ho mai eluso le norme del Fisco e dello sport, ho sempre rispettato i miei obblighi di contribuente. Tengo a precisare che ho improntato la mia attività al pieno rispetto delle normative sportive e statali. Nel confermare la mia fiducia nell'attività della magistratura, ribadisco l'assoluta regolarità del mio operato".



Tavecchio non commenta - Prende tempo, invece, il numero uno della Federcalcio Tavecchio: "Ho letto quello che avete letto voi e non posso fare commenti su cose che non conosco".



Malagò: "Perquisizioni chiariscano" - "Onestamente, non so che dire - dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò -. Le perquisizioni devono chiarire. E' fondamentale che tutto venga chiarito nel più breve tempo possibile. Per l'immagine del calcio, ogni volta che c'è un'inchiesta, logicamente questo non va bene e non fa bene. Però non è detto che poi l'inchiesta debba produrre necessariamente dei colpevoli".